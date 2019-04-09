蔡英文總統在她的官方line裡面聲稱，2014年民進黨保障提名所有爭取連任的縣市長，讓他們沒有後顧之憂專心拚政績，民進黨最終贏得13席縣市長。正值她面臨賴清德挑戰黨內總統候選人大位之際，這樣的言論難免被外界質疑是在暗示由自己繼續代表民進黨選總統更適合，然而舉2014年的例子，能夠得出優先提名現任者，比較有利勝選的結論嗎？

要提名爭取連任者，首先意味著在上一次選舉有贏下該處，否則何來現任者可提名？而在2014年選前，全國22縣市中，民進黨總共只在台南、高雄、雲林、屏東、宜蘭、嘉義縣六個縣市執政，然而回顧2012年總統大選，蔡英文只在7個縣市得票領先馬英九，這6個縣市通通包括在內，換句話說，這些地方本來就是相對深綠的選區，民進黨要贏很難嗎？2014年民進黨在這些地方勝選，真的是因為提名了爭取連任的縣市長嗎？似乎無法導出這樣的結論。

反之在其餘17個2014年選前，原本非民進黨執政的縣市中，民進黨共在12個縣市提名人選，結果贏下了7席，艱困選區過半的勝率，相較於深綠選區全壘打的表現，何者較優異？見仁見智，實在難以從2014年的縣市長選舉得出，優先提名現任者，比較有利勝選的結論。

到了2018年縣市長選舉，民進黨跟2014年的做法一樣，所有有資格爭取連任的縣市長通通被提名，但這一次民進黨輸到只剩6席，魏明谷、涂醒哲、林佳龍、陳光復、李進勇5名現任民進黨籍縣市長落選，但值得注意的是，相較於連任成功的民進黨籍縣市長如鄭文燦、林右昌、林智堅等，落選的這幾位施政民調滿意度明顯較低。

所以到底優先提名現任者，是否比較有利勝選，最簡單的判斷標準就是現任者的執政表現，如果現任者表現良好，獲多數民眾高度肯定，繼續提名她，自然有助勝選。然而如果現任者執政表現不佳，改提名其他人選，或多或少可以稍微切割掉過往幾年執政表現不佳的包袱，因此對於民進黨和泛綠支持者而言，要支持蔡英文還是賴清德出戰2020，最簡單的判斷標準就是過往三年民進黨執政表現如何了。

(中時 )