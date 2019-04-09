◎蔡賴會面無交集 鄭文燦：盡力完成彼此共識

桃園市客家事務局製播客語節目「桃園个天光」，15日起至10月4日，每周一至五早上8時45分，在FM97.5「IC之音廣播電台」播出。針對媒體詢問蔡總統和前行政院長賴清德會面無交集，桃園市長鄭文燦表示，意見有差距是正常的，協調小組也要盡力完成彼此共識。

◎國民黨初選爭議 侯友宜：台灣應該靜下心

2020總統大選國民黨黨內初選尚未定案，更傳出說黨主席吳敦義在「捧韓殺朱」，對此新北市長侯友宜今（9）日受訪時表示，台灣應該靜下心來，好好為國家做事、為民眾服務，把選舉氛圍降到最低，不要每天都在對立與衝突，充滿算計，這些都沒有意義，要算的應該是如何為國家做事、為國人服務，扮演好自己的角色，而黨的角色就是很清楚訂出一個公平、大家都能接受的遊戲規則，快速回應民意，這才是應有的職責。

◎總統人選難產 盧秀燕：相信韓回來後會明朗化

國、民兩黨總統人選難產，高雄市長韓國瑜動向備受矚目，台中市長盧秀燕9日表示，韓國瑜希望等他美國回來後再談，今天他已出發前往美國，「希望外界給韓市長多一點時間與空間」，韓國瑜回台後，與國民黨主席吳敦義談了以後，相信這件事情會慢慢明朗化。民主國家都有初選，這是大選初選必經的陣痛，兩黨支持者都會特別焦慮，但若初選期間撕裂太厲害，可能就不利於自己政黨的大選。

◎六輕氣爆引恐慌 縣議員要求全面總體檢

台塑六輕7日發生氣爆意外，造成雲林縣民恐慌，9日雲林縣議會民進黨團在台西鄉召開會議，除了要求六輕全面進行管路總體檢，也認為雲林縣政府沒有開設災害應變中心，導致災後相關處理事宜出現混亂情況。

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(中時電子報)