售價逼近台幣千萬的超跑藍寶堅尼首款SUV的Urus，上周六（6日）晚上在大陸江蘇常州市發生「首撞」事故，一名電動機車騎士被撞到噴飛，插進路旁一台轎車後窗，當場慘死。

Urus是超跑藍寶堅尼首款SUV車款，台灣售價999.89萬元起，去年7月引進，大陸也上市不久。據香港《東網》報導，上週六晚間，大陸江蘇常州市發生Urus「首撞」事故，從監視錄影可以看到，一台紅色Urus高速疾駛過一個十字路口，猛烈撞上一台電動機車，騎士被撞到噴飛2層樓高，上半身插進路邊一台白色轎車後車窗，當場慘死。

肇事Urus車頭損毀，白色轎車車尾嚴重凹陷，可見當時撞擊力量之大。常州市公安局交警支隊周日（7日）發布消息指出，電動機車騎士送院搶救無效死亡，Urus駕駛接受檢測後暫未發現酒駕或毒駕嫌疑，警方正調閱沿路監視器畫面調查。

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(中時電子報)