中美貿易談判最初的90天限期早就已過，美國總統川普4月稱，如果達成協議，他將與中大陸國國家主席習近平舉行峰會，不過卻一直遙遙無期。

外界早已揣測兩國元首將再次會面，曾傳或在3月或4月，但峰會時間一拖再拖

專家分析，這是由於北京對峰會態度謹慎，不希望重演川金會讓習近平特地飛至海湖莊園但空手而歸。因此，達成貿易協議是峰會的前提條件。

美國企業研究院（AEI）中國問題專家史劍道（Derek Scissors）分析說，是否撤銷對華關稅、多大程度上移除關稅，被認為是目前談判中最棘手的難題。華府希望保留部分關稅以保障中國大陸履行結構性改革承諾，移除全部關稅存在風險美方在貿易談判中有多個目標，除維持對華關稅外，還希望大陸增加購買美國商品及實行結構性改革，然而，這些目標難以共存。白宮希望這些中國大陸訂單在今、明年兌現，為川普2020年的總統選戰造勢。

由於美國國內的政治因素，自2016年大選以來，川普一直被認為是貿易保護主義者，他把縮減美中貿易逆差作為自己的主要政綱。在2020年大選之前，特朗普急於向選民證明，他能在貿易上搞定中國，加上選戰民主黨總統競選人將會開始密集攻擊川普，他在國內面臨的政治風險正日益增加。

一邊是立即可見的商品訂單，另一邊是需要時間執行且很難計算成果的結構性改革，這是白宮面臨的兩難，若這個關鍵問題未解決，美方內部可能出現一些分歧而遲遲未能進行下一步。

(中時電子報)