高雄市長韓國瑜今出席高雄市與台灣微軟合作計畫，宣布高市府和微軟共同合作AI數位雙語教育，韓國瑜記者會致詞提到，高雄過去長期在教育資源的分配上，比較薄弱，和台北相較輸了半截，尤其是弱勢族群等經濟困難的孩子，他也對此提出2019年高雄市的三大教育目標。

韓國瑜今和台灣微軟總經理孫基康共同出席合作活動，孫總經理表示，微軟針對AI推廣非常多年，有兩觀點非常重要，第一，AI是放大人類智慧，不是取代人類，尤其在教育部分，AI可以讓老師教學更有創意，激發學生想像力和學習動能，第二，AI應該普及化，應該內建到學生的學習裝置。

針對和高雄合作部分，第一點高雄領先導入AI雙語教學，用AI融入聽說讀寫能力，透過AI翻譯功能，可以翻譯60種語言，讓學生擔心不用怕筆記不充分問題，建立500所智慧教室環境，地3，雲端未來學校，對於12年國教

選擇再4月26日在高雄展覽館，舉辦微軟全球高蜂論壇，超過500位校長和教育人士來高雄，共同討論AI和教育趨勢，還整合高等教育，一起來探討AI與教學趨勢，也非常感謝高雄的韓市長有這樣的合作機會。

現場也示範AI試說，韓國瑜過取競選主軸「貨物出去，人才進來，高雄發大財」，也都能及時翻譯，翻譯相當精準。

(中時電子報)