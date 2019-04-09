根據國外媒體報導指出，湖人在經過失望與失敗的例行賽之後，有可能在球季結束後立刻宣布解除總教練華頓的職務。

湖人在2016年夏天從勇士球團的手中成功挖角，將助理教練華頓找過來接掌兵符，但因為缺少大咖球星坐鎮，前兩個賽季都無緣闖進季後賽。

去年湖人在總裁「魔術」強生的運作下成功招攬了當今全聯盟第一人詹姆斯，並且吸引了不少二線老牌球星，無奈在爭奪保羅喬治與里歐納德等巨星的時候敗下陣來，導致整支球隊只能圍繞著詹姆斯而走。

球季一開始雖然走得有點不順，但隨著詹姆斯融入球隊發揮領導價值，打出了不錯的成績，沒想到因為詹姆斯的一次意外受傷，休息了18場比賽，湖人在沒有詹皇坐鎮下戰力崩盤，從西區前四一路下滑到倒數位置，即便詹姆斯歸隊也無法力挽狂瀾，最終再次跌倒在季後賽門外。

不少人將責任歸咎於華頓領導無方，否則在詹姆斯回到球隊之後依舊有機會殺進季後賽，因此解聘傳言四起，即便湖人高層不斷出現力挺華頓，但後來態度軟化，只強調在球季結束前不會摘掉華頓的烏紗帽。

湖人本季最後一場例行賽將在明日上午10點半於主場迎戰拓荒者，無論勝敗與否都不會改變湖人的排名，但這有可能是華頓待在洛杉磯的最後一場比賽。

因為最新消息指出，湖人已經做出解聘華頓的打算，美國各大媒體也早已備好新聞稿，只等待湖人一公布，新聞就能立刻傳送出去。

華頓執掌湖人的三個球季總計98勝147敗，當時挾著最年輕的總教練身分入主紫金部隊，如今只能倉皇而逃，球隊勝利光環屬於球員的，球隊失敗總教練就是最大戰犯，可見得總教練真不是人幹的。

(中時電子報)