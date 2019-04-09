彰化縣國民黨立委第二梯次提名作業，第四選區的縣議員張錦昆(右三)、前立委蕭景田(右四)上午相繼抵達縣黨部完成登記。兩人一前一後，不忘保持風度彼此握手致意、相互祝福。（謝瓊雲翻攝）

蕭景田在自行車隊單車好手陪同下浩浩蕩蕩抵達縣黨部。（謝瓊雲翻攝）

蕭景田在眾多黨內同志好友陪同下抵達縣黨部，顯示其好人緣。(謝瓊雲攝)

蕭景田在多名縣議員、鄉鎮市長支持下完成登記，並齊聲高喊凍蒜。(謝瓊雲攝)

自行車隊在蕭景田完成登記後，再度啟程準備騎16公里回員林市。(謝瓊雲攝)

張錦昆隻身進入縣黨部辦公室完成黨內初選登記，強調自己從政以來一直都在不曾離開。(謝瓊雲攝)

國民黨展開立委第二梯次提名作業，彰化縣第四選區兩名強棒9日上午都完成登記，縣議員張錦昆在2名助理陪同下，率先低調而張完成登記，前立委蕭景田則浩浩蕩蕩在自行車隊車友、選區7鄉鎮市多名縣議員、鄉鎮市長、正副主席和農會總幹事陪同下前來登記，兩人在彰化縣黨部3樓碰頭，禮貌性握手、微笑致意，展現風度。

65歲的蕭景田現任全國農會理事長，曾任社頭鄉代會主席、2屆社頭鄉長、三屆彰化縣議員並擔任副議長，並擔任過一屆立法委員，從政經歷完整豐富，且經商多年、事業有成。

他笑說，過去30年來一直保有騎腳踏車運動健身的習慣，不論平地、山路和公路都擅長，最愛的是故鄉社頭的137線、139線沿線風景。選擇騎單車前來登記，除了支持在地的腳踏車產業、提倡運動風氣，也藉此展現好體力。在30多名單車好手陪同下，蕭景田從員林競選服務處出發，沿著台1線騎往彰化市，全程16公里，上午10點抵達縣黨部，員林市長游振雄等選區內鄉鎮市首長、各級民代和鄉鎮市農會總幹事都已在場等候陪同上樓，聲勢浩大。

蕭景田指出，兩岸問題令人憂心，和平才能穩定發展，他將提出振興經濟的方案、二次年改，和許多內政、外交等問題，都將以多年累積的經驗在國會監督，為人民爭取好政策。

54歲的張錦昆曾連任三屆縣議員、兩屆員林市長，一早在兒子與助理陪同下完成登記，他指出自己從政多年，一直待在這裡，不曾離開，讓鄉親看得到、也找得到，他願意承擔，希望能爭取機會進入立法院為鄉親發聲。

10日是領表登記最後一天，不斷被點名的前縣長卓伯源是否會現身登記也引發不小討論；縣黨部主委張曼莉表示，只要同志登記，都很歡迎、依規定受理，登記作業過後，再來協調、討論初選機制與民調比重等等。

(中時 )