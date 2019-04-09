宜蘭河濱公園經體育署補助1700萬元後整修，讓河濱公園成為宜蘭市的新亮點，宜蘭市公所與市民代表會決定，4月13日在新整修的公園辦理「宜蘭熊讚‧等你來戰─3對3籃球賽」，報名免費，只須繳納300元保證金，市公所今天（9日）邀請大家一起來報名挑戰。

宜蘭市長江聰淵說，許多大小朋友都很喜歡籃球運動，河濱公園雖然有籃球場，但因公園讓人感覺是「黑黑暗暗」，成為治安的死角，經向體育署爭取經費後，彩虹鋪面讓公園更有特色，並增設草地、照明等設施。

改善一處運動休閒空間後，市公所與市民代表會遂計畫辦理籃球比賽，競賽分組為國中男、女子組，高中男、女子組，社會男、女子組，以及年滿40歲以上的老馬男子組，各組除高中男子組限32隊報名，社會男子組限48隊，其餘各限16隊報名，總計有160隊，各組第一名獎金為3000元，目前已有逾百隊報名，可透過上網站（https：／／goo.gl／forms／emguxCdFL1fpXKZO2）完成報名。

(中時 )