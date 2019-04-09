從1989年舉辦迄今的「創價公演」，今年邁入堂堂30周年，創價文教基金會再度邀請歷年最叫好叫座、最受台灣觀眾歡迎的「舞太鼓飛鳥組」，4月10日至24日來台，在台南、苗栗、台北、高雄、台中等地舉辦「舞太鼓飛鳥組 撼動生命的擊鼓節奏」巡迴公演，為台灣觀眾帶來氣勢磅礡、震撼人心的精彩表演。

「和太鼓」是日本傳統擊鼓藝術，鼓聲剛勁豪邁、聲震入雲，自古以來是宗教祈福及鼓舞士氣的重要樂器，常用於歌舞伎、能劇、宮廷樂或神社、佛寺等祭祀儀式，目前則已成為融合音樂、舞蹈與運動，兼具力與美的表演藝術。

「舞太鼓」，是團長飛鳥大五郎將長年鑽研的日本舞蹈與日本傳統樂器「和太鼓」相互結合而誕生的。飛鳥大五郎原名高司純，24歲正式拜入日本舞蹈「飛鳥流」門下，由於技藝純熟，通過飛鳥流「襲名」儀式，獲准使用「飛鳥」之名，因此獲得藝名「飛鳥大五郎」，在經過12年的鍛鍊後，於36歲獨立。

1990年，舞太鼓飛鳥組正式成立，在團長飛鳥大五郎的帶領下，走出傳統打擊樂模式，改以電子合成樂器融合歌舞伎、能劇等優雅藝術，搭配精心設計的舞台效果，巧妙將太鼓的雄渾豪邁、剛柔之美發揮地淋漓盡致，重新賦予太鼓嶄新風貌。

舞太鼓飛鳥組以雄厚的演出實力及震撼的舞台魅力，廣受國際好評，演出足跡遍及全日本，及法國、埃及、土耳其、荷蘭、印度、美國、德國、西班牙、中國、俄羅斯等世界21個國家。

飛鳥大五郎曾提到，連想尋短的人，都因為看了舞太鼓飛鳥組的演出而重獲新生，湧現活下去的力量。讓世界各地的民眾感受到歡喜、湧現希望及生命力，就是舞太鼓飛鳥組不變的初衷。

創價文教基金會30年來，每年定期邀請世界各國知名藝術團體來台演出，迄已引進近20個國家的團體來台公演，積極促進國際文化交流。

(中時 )