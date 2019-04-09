身為全球第二大經濟體，大陸這些年來不斷挹注資源在科技創新。美國之音報導稱，美國資訊技術與創新基金會最新報告指出，在研發支出增長率、專利申請數等方面，大陸已拉近與美國的差距，在某些方面甚至已超過美國。又稱，即使大陸不出現政治變革，也可以在科學和工程行業取得重大成就，這將給國際競爭者帶來極大威脅。

美國之音9日報導指出，美國資訊技術與創新基金會最新發佈的這份報告從三個指標類別評估大陸的創新水準，包括創新過程的投入、創新過程的產出以及與創新相關的成果。

報導稱，在創新投入方面，從2007年到2017年之間，美國的研發支出以每年2％的速度增長，而大陸的研發支出則以13.1％的速度增長。到2017年，大陸已經大大縮小了與美國的差距，達到美國水準的76％，超過了歐盟。

以國際專利合作條約（PCT）專利申請數量為衡量標準，大陸也在快速拉近與美國的差距。2008年，大陸的申請率僅為美國的10.1％，但到2018年，這一差距已縮小到80.9％。

報告說，在基於工程的創新領域，例如商業航空、汽車製造、電信設備、平板顯示器和高速鐵路等方面，大陸已經取得長足的進步。而在那些面向消費者的科技產品領域和需要高效率的製造業方面，大陸的優勢更為明顯。

不過，報告作者指出，大陸舉國體制下的創新「機器」在將投入轉化為產出方面的效率明顯低於美國的機制。大陸的政治體制和教育環境讓創新受到很大局限，但即使大陸不出現政治變革，也可以在科學和工程行業取得重大成就，這將給國際競爭者帶來極大威脅。

報告認為，美國如要確保繼續維持創新領導者的地位，必須做的不僅僅是與盟國一道說服大陸遵守國際規則，還必須制定自己強有力的國家創新和競爭力戰略，而且需要對國家政策進行重大改革。

(中時 )