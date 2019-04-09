吳敦義是否盡速表態要不要參選總統？王金平：是的 16:022019/04/09 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前立法院長王金平9日在立法院受訪。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前立法院長王金平9日在立法院受訪，對於媒體詢問是否覺得國民黨主席吳敦義應盡速表態要不要參選總統？王金平表示「是的」。 國民黨立委亦呼應這議題，王育敏表示，吳敦義應該對是否參選有明確態度，才有助於發揮協調功能，將來再邀朱立倫、王金平、韓國瑜等人會面也有正當性。 (中時 ) #王金平 #總統 #選總統 #吳敦義 #參選 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜已不需要造王者 01:132019/04/05 政治 吳王會破局！ 王金平：尊重黨中央 15:422019/04/06 政治 名嘴爆：2020對戰藍軍 民進黨有4個假想敵 21:422019/04/06 政治 談黨務公開 吳敦義斥作秀 04:102019/04/07 政治 徵召韓不用初選？王金平：我有自己看法 12:212019/04/07 政治 朱立倫籲徵召韓 吳敦義：最適當時間做必要安排 13:432019/04/07 政治 羅智強退出總統大選 籲國民黨徵召韓國瑜 14:042019/04/07 政治 是否參選2020？吳敦義不回答 15:402019/04/07 政治 力拱韓卡朱王？尚毅夫：吳敦義沒放棄選2020 15:532019/04/07 政治 造王者肖想自己來 鬼迷心竅才這樣 01:132019/04/08 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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