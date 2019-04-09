前立法院長王金平9日在立法院受訪，對於媒體詢問是否覺得國民黨主席吳敦義應盡速表態要不要參選總統？王金平表示「是的」。

國民黨立委亦呼應這議題，王育敏表示，吳敦義應該對是否參選有明確態度，才有助於發揮協調功能，將來再邀朱立倫、王金平、韓國瑜等人會面也有正當性。

(中時 )