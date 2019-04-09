中視主播陳采沂從小相當喜歡動物，土狗是她兒時最好的玩伴。（陳采沂提供）

中視主播陳采沂從小相當喜歡動物，土狗是她兒時最好的玩伴。（陳采沂提供）

中視主播陳采沂從小相當喜歡動物，土狗是她兒時最好的玩伴，但毛小孩卻因誤食老鼠藥遭毒死，一度令她難過不已。目前她在中視擔任假日午間新聞主播，也是「60分鐘」新聞專題節目的記者，時常關注動物議題，曾報導過流浪狗、人狗瑜珈等專題，她認為，「貓狗無法選擇自己的主人，但人類卻可以給牠們更好的生活。」

陳采沂懷念起兒時玩伴難掩落寞，她說，從小在鄉下長大，家中飼養的土狗們成了兒時最好的玩伴，由於老家屬於開放式的空間，家人都讓土狗們自由奔跑，也因為這樣，土狗因為誤食鄰居家中的老鼠藥慘遭毒死，成為童年難忘的回憶。

另外，還有一隻土狗離家後就再也沒有回家，她還因此擔心難過了好幾天。陳采沂說，因為土狗好友的陪伴，讓她的童年充滿樂趣，每當心煩時，想起以往一起在道路奔跑、一起到雜貨店買零食，心情也豁然開朗。

陳采沂表示，因為在台北市租屋問題，無法在套房內飼養動物，如今只要一有空就會想到動物之家走走，另外，她也下載了一款寵物遊戲，趁休息時填補心靈空虛和遺憾。

陳采沂表示，流浪動物相當可憐，有時候可能連飽餐一頓的機會都沒有，看到牠們流落街頭相當心疼，想要為牠們盡一份心力，未來希望透過自己的報導能喚起大家對各種生命的尊重，一起幫助流浪動物；用行動支持領養代替購買，讓「浪浪們」都有一個溫暖的家。

中視主播陳采沂從小相當喜歡動物，土狗是她兒時最好的玩伴。（陳采沂提供）

中視主播陳采沂從小相當喜歡動物，土狗是她兒時最好的玩伴。（陳采沂提供）

中視主播陳采沂從小相當喜歡動物，土狗是她兒時最好的玩伴。（陳采沂提供）

(中時 )