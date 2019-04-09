學測改採「5選4」造成同級分人數大增，近日引發不少爭議；對此，一向主張減少考科的全教總（全國教師工會總聯合會）9日舉行記者會，以數據說明所謂「超篩」等暴增、失控情況是言過其實，並重申學測減少考科更能適性學習。

全教總理事長張旭政表示，與107年相比，今年全部大學通過篩選人數約超額增加3％，台、成、清、交4校約超額增加11％，其中台大約超額增加5％。整體來看，扣除頂大醫學系和牙醫系，篩選倍率仍控制在3、4倍之間，在可接受範圍內。全教總主張減少考科、讓學生適性發展，並仍堅持12年國教課綱實施後要進一步改為「5選3」。

基隆八斗高中校長黃致誠表示，考5科等於要準備10小科，學生很吃力，減少考科絕對可以讓學生適性發展；且因為有第二階段書面審查可以看在校成績，也有面試，不用擔心學生「偏食」；且減少考科之後才能落實多元選修、校定必修，學生不會都綁在考科上面。

基隆女中學務主任蔡進裕表示，當初宣布5選4，高中端都很高興，且今年只有49個校系同時採計社會和自然成績，比例不到3％。

全教總高中職主委張瓊方本身是歷史科老師，表示5選4有很多配套，包括高中老師花很多時間研發108課綱校定課程；她強調孩子如果讀的不是有興趣的科系會很痛苦，「《中國時報》有報導，這2年大專校院每年都超過9萬人退學。」

高雄市瑞祥高中物理老師陳建志講了個小故事，天神要辦動物大賽，考跑、跳、游泳、潛水、飛翔等5項，每一科還不能零分，結果唯一通過5科的是鴨子，「這對豹、鮭魚、獅子、無尾熊公平嗎？」5選4就可讓老鷹通過，5選3又可多選入鯊魚。他反問，高中時每個人身邊一定有很多有某項專長的怪咖同學，18般武藝都行的人非常少，不要表面公平而實際不公平，因為人的能力本來就不公平；另外也希望不要用很細的尺規去框住孩子。

張旭政表示，這一陣子批評5選4的人，就是要往「考試分數絕對化靠攏」，但是這樣學生的興趣特長都會被抹煞掉；每年都有大批大專學生休退學，這是國家資源浪費也是學子青春浪費，所以一開始就讓他們適性發展，「這不就是我們所要的嗎？」

(旺報 )