學測改採「5選4」造成同級分人數大增，引發爭議；一向主張減少考科的全教總（全國教師工會總聯合會）9日重申學測減少考科更能適性學習，並仍堅持12年國教課綱實施後要進一步改為「5選3」。

對此，大學招生委員會聯合會回應表示，111考招新制研議之初，高中端不願意維持5考科，強烈主張減少考科至3科，把多元還給高中教學現場，促進高中選修適性學習；但是大學端有疑慮，因為當時超過一半的校系採計的是5科或是4科。「經過折衝後決定先推5選4，觀察實施情況再做評估；這樣一方面釋放高中學習彈性，一方面顧及社會與學生的適應性以及大學選才需求。」

招聯會表示，由於今年是5選4上路第1年，至111年之前，招聯會將會蒐集各方意見與完整相關數據來做分析評估。

招聯會也提供今年與去年第一階段同分增額篩選的情形，表示無論近兩年篩選倍率或同分增額篩選比例，都不如外界擔心的嚴重。像是今年全部大學第一階段同分增額篩選增加約3％（6116人），其中主要集中在醫學類科系；台成清交等國立大學增加約11％（121.65％至110.37％）；且台大過去也有同分增額篩選，今年超額增加約5％（116.9％-111.74％）。

(旺報 )