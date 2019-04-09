國民黨內2020總統初選「拱韓」聲浪不減，而國民黨主席吳敦義日前邀約黨內「太陽」們會面全破局，則被解讀為黨內互信不足、吳至今也未明確表態是否參選。被問及是否認為吳應盡快表態？王金平今受訪直言「是的」，若吳敦義參選，對這些有意參選者來講就不一樣，大家直接見面；反之若吳不選，以黨主席身份來邀約見面，大家當然一定樂於配合。

對於昨日民進黨舉行「蔡賴會」，但至今藍營大老們尚未碰面，王金平受訪僅表示，碰面的場面或日期，還是尊重黨中央的安排。談及目前黨內初選相關協調暫緩，要等韓國瑜訪美回國，王也稱「沒有關係啊！」對自己來講還是努力在跑行程、進行競選。

媒體也問，如今有中央委員發起召集全國22縣市黨代表連署，盼4月提早開黨代表代會，通過徵召韓國瑜；王金平回應，都可以尊重，這是他們的自由。

他並提到，對於自己的「美夢」，當然追求成真，而「美夢」就是能夠以總統當選人身份，來謀求全國人民的福利、謀求國家的安全與安定，以及兩岸的穩定和平，國內的和諧也就等同將台灣的經濟整個翻轉過來。被問及是否不惜一切選到底？王重申「這個我講過很多次了」。

對於是否認為吳敦義應該先表態，否則對已表態參選者造成煎熬、焦慮？王則回「是的」，「他比較早表態的話呢，照道理講，他以主席的身分就是表示他不選，他以候選人的身分的話，就找我們去會談，這很清楚的意思。」

至於吳遲遲不表態，是否影響王金平的佈局？王笑回「沒有啊！我的布局一直都是持續中」。媒體也問，如今藍、綠營都搞不定，會不會擔心台北市長柯文哲出馬反成焦點？王表示，這就看他自然的發展，而第三黨出來選或不出來選，優劣點現在還是很難評估。

(中時 )