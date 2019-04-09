國民黨中央委員9日召集22縣市黨代表，呼籲黨主席吳敦義儘速徵召高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020，國民黨中央委員徐正文表示，民進黨在4月份就會決定總統提名人選，但國民黨直到7月底才召開黨代表大會，到時一切就太遲了，要求黨中央提早召開大會，並在會中正式徵召韓國瑜參加總統選舉。

徐正文表示，他們提出5個方案，希望黨中央能在5月前召開大會。首先透過各地黨代表發起聯署，包括新北、宜蘭等22縣市黨代表；第二，透過中央委員會群組聯屬，只要過半數，依照黨章18條第三項的規定，就得召開臨時黨代表大會；第三，道德勸說各縣市黨部主委，只要過半數主委同意，就可以提前召開黨代表大會；第四，商請高雄市民來幫忙聯署高雄市長選總統，已經在高雄的夜市作聯署；最後，明天下午兩點他們會偕同50位韓粉去中常會，向中常會遞送陳情書。

媒體詢問黨內現在是否有「卡韓」勢力？徐正文表示，朱立倫已經說會退讓，現在只剩王金平死守山海觀，他會去找王金平抗議，勢必要把所有阻擋韓國瑜的石頭都搬走，誰是得民心得天下？韓國瑜雖然短短三個月，但搶了多少訂單做了多少事？外界不要說他賣水果不行，換他們來做做看啊，這就是酸梅心態。

此外，國民黨立委李彥秀、賴士葆等每天收到數百通電話，都是說「非韓不投」，大勢所趨就是要韓國瑜出來，要有強的母雞才能帶強的小雞，國民黨法案才能優先通關，「除了王金平死守山海關這塊石頭要搬開，現在若是有人不同意提早召開大會，就等同於阻擋國民黨打贏2020，也是一定要搬開的石頭」。

至於外界質疑吳敦義協調總統人選不力，徐正文緩頰說，主席會有很多考量，但整體還是值得鼓勵，雖然有人批評他協調不夠積極，但相信吳不會傻到去卡韓。

(中時 )