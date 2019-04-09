美國近年來呼籲盟友封殺大陸通訊設備巨頭華為的成果不彰。大陸觀察者網引述德媒報導稱，有德國消息人士表示，美國終於表態，不再要求盟友德國禁用華為5G設備。在德國提出一個異乎尋常嚴厲的標準後，美國也迅速表示了贊同。又指，美國方面終於意識到圍堵華為失敗，著手準備應對「後華為未來」的方案「B計畫」。

大陸觀察者網報導指出，當地時間4月7日，德國《法蘭克福匯報》援引德國政府消息人士的話說，美國不再明確要求將華為排除出5G網路之外。

報導稱，美國對德國聯邦網路局3月公佈的5G網路規章「非常滿意」。後者為5G網路設定了嚴格的安全標準。規章雖然沒有排除任何國家或公司參與德國的網路建設，但保證外國公司無法破壞德國的安全標準，不可靠的公司都無法滿足要求。

報導說，美國國務院一位官員表示，這種方法「非常理想」。這位官員沒有呼籲德國明確禁用華為設備，只是詢問了「安全程式」的供應商是否會被「外國勢力」強迫用來「破壞東道國的安全」。

觀察者網則報導稱，對於網路安全和隱私保護，華為多次重申，該公司一直遵守業務所在國的所有適用法律法規，合規經營，並要求所有員工遵守所在國法律法規。華為總裁任正非表示，其公司已經明確把網路安全和隱私保護作為公司的最高綱領，並強調華為從未向大陸政府提供任何資訊。

報導稱，在德國宣布不會排除華為之後，歐盟隨後開始討論，並公佈5G網路安全法律建議，「抵制華為」也不在其中。隨著越來越多的國家選擇使用華為設備，美國方面終於意識到圍堵華為失敗，著手準備應對「後華為未來」的方案「B計畫」。

(中時 )