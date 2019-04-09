女警清槍 誤擊自己貫穿左小腿 12:272019/04/09 中時 謝明俊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 萬華分局交通分隊一女警清槍，誤擊自己子彈貫穿左小腿。（非事發示意圖／中央社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市警萬華分局交通分隊一名２６歲劉姓女警，９日上午８時５４分左右，在環河南２段隊部辦公室進行德造華瑟配槍裝檢清槍時，不慎誤擊，子彈當場擊中劉女左大腿，由大腿射入向上貫穿小腿，同事趕緊通知消防局救護人車到場，劉女意識清醒，已被送往台大醫院急救。 (中時 ) #交通 #女警 #誤擊 #交通分隊 #萬華分局 也許您會感興趣 推薦閱讀 內壢後站交通 議員謝美英促改善 17:032019/04/06 社會 遏電動自行車改裝 六都嚴查 04:102019/04/07 社會 內壢後站交通 交長允改善 04:102019/04/07 社會 金門濃霧打亂航班 天候好轉海空齊發 13:132019/04/07 社會 山西晉城行人交通違法 用這招才過關 13:282019/04/07 社會 配合第三航廈工程 桃機周二起調整聯外交通動線 15:272019/04/07 社會 興建第三航廈 4月9日起桃園機場聯外交通動線調整 17:412019/04/07 社會 陸全國地鐵報告出爐 上海規模784公里總長居冠 22:012019/04/07 社會 台68二重聯絡道 8日到20日夜間路面刨鋪 13:382019/04/08 社會 《電腦設備》宏碁智通攜手臺南市府，打造智慧交通 14:492019/04/08 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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