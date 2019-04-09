北市警萬華分局交通分隊一名２６歲劉姓女警，９日上午８時５４分左右，在環河南２段隊部辦公室進行德造華瑟配槍裝檢清槍時，不慎誤擊，子彈當場擊中劉女左大腿，由大腿射入向上貫穿小腿，同事趕緊通知消防局救護人車到場，劉女意識清醒，已被送往台大醫院急救。

(中時 )