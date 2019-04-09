高雄市長韓國瑜今晚將赴美國進行學術交流，先前傳出他此行可能與一位美國退休大使見面，據中天新聞今報導，韓國瑜將與美國前駐阿富汗大使艾江山（Karl Eikenberry）見面。

中天新聞報導指出，韓國瑜在台灣時間16日到史丹佛大學訪問，並將與艾江山會面。艾江山的妻子是臺灣出生，祖籍東北的侯景苑；艾江山本人也會說中文。

據「維基百科」記載，艾江山1973年自西點軍校畢業後任美國陸軍少尉；2005年升任美國陸軍中將，2009年4月29日就任美國駐阿富汗大使至2011年7月。自2011年9月1日起於史丹佛大學國際研究學院任教及研究。

今年3月，艾江山也曾率「史丹佛大學學者團」來台訪問。事後副總統陳建仁發佈新聞稿指出，歡迎前美國駐阿富汗大使艾江山（Karl Eikenberry）率團訪問台灣，今年是「台灣關係法」立法40週年，期盼台灣、美國繼續密切合作，持續強化夥伴關係，擴大雙方互惠雙贏的成果。

(中時電子報)