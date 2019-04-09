杭特(上籃者)先在正規賽投進追平三分球，延長賽又在球隊落後的時候用三分球建功，帶領維吉尼亞大學奪得隊史第一座NCAA冠軍。(法新社)

NBA選秀熱門球星杭特(De'Andre James Hunter)，今天在NCAA(美國大學籃球賽)決賽正規賽結束前投進了追平三分球，延長賽又攻下5分，率領維吉尼亞大學85比77逆轉擊敗德州理工大學，奪得隊史第一座總冠軍。

隨著奪冠最大熱門杜克大學在8強賽爆冷出局後，NCAA的光環瞬間失色不少，維吉尼亞與德州理工都是首次闖進NCAA決賽，意味著今天這場比賽將是歷史之戰，同時也是光榮之戰。

上半場維吉尼亞大學32比29領先，下半場維吉尼亞也是一路保持著優勢，但就在59比51領先的時候，德州理工發動了一波8比0攻勢追平了比數，緊接著又靠著奧迪塞(Norense Odiase)的罰球，最後22秒反以68比65超前。

不過維吉尼亞的救世主出現了，杭特先在最後12秒飆進三分球，雙方正規賽打成68平手。延長賽杭特又率先製造對手犯規在罰球線在兩罰俱中，倒數2分10秒在球隊1分落後的情況下再次以三分球建功，此後維吉尼亞不再給德州理工翻盤機會，最終以8分之差高捧隊史首冠。

維吉尼亞摘冠的最大功臣非杭特莫屬，他整場比賽16投8中，攻下兩隊最高27分，外加7籃板，蓋伊(KYLE GUY)貢獻了24分，傑諾梅也有16分、8籃板、9助攻的準大三元表現，三箭頭合力砍進67分，投進10顆三分球，澆熄了德州理工的反撲氣焰。

(中時電子報)