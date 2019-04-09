即起至4月10日，單筆消費滿2200元，即免費獲贈豬年特別版布萊納小熊一隻。（品牌提供）

春天即將邁入尾聲，也迎接了復活節的到來。復活節具有新生的象徵意義，Gap針對小朋友打造「Biggest Little」活動，除了推出眾多繽紛色彩的活潑春裝外，童裝新品最大優惠也開跑，最高可享6折優惠。

此外，4月13日至4月14日下午，於全台實體門市舉辦復活節彩蛋裝飾活動，參加者可點綴自己的特色彩蛋及小卡片，創造專屬於自己復活節的美好回憶。

(中時 )