Gap舉辦復活節彩蛋活動 童裝優惠起跑 12:422019/04/09 中時 吳奕萱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Gap童裝新品系列春季最大優惠開跑，最高可享6折折扣。（品牌提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 即起至4月10日，單筆消費滿2200元，即免費獲贈豬年特別版布萊納小熊一隻。（品牌提供） 春天即將邁入尾聲，也迎接了復活節的到來。復活節具有新生的象徵意義，Gap針對小朋友打造「Biggest Little」活動，除了推出眾多繽紛色彩的活潑春裝外，童裝新品最大優惠也開跑，最高可享6折優惠。 此外，4月13日至4月14日下午，於全台實體門市舉辦復活節彩蛋裝飾活動，參加者可點綴自己的特色彩蛋及小卡片，創造專屬於自己復活節的美好回憶。 (中時 ) #復活節 #活動 #優惠 #彩蛋 #自己 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄飯店祭優惠餐點 搶客 01:122019/04/05 生活 春遊台中 5月1日起住宿每房補助500 01:132019/04/05 生活 春遊藍色公路優惠多 澎湖船票平日最低打8折 10:462019/04/08 生活 翻轉沙漏！ 輔仁大傳畢展搭上復活節彩蛋尋寶 15:292019/04/08 生活 中華電動機車搶攻母親節檔期，推emoving Shine購車優惠 17:362019/04/08 生活 不因此自餒 癱瘓仍錄取武陵高中資優班 18:452019/04/08 生活 藍營立委登記 桃園區萬詹今明民調定生死 20:292019/04/08 生活 展現職人精神 只為做好一碗豆腐 07:192019/04/09 生活 排灣族美聲卓秋琴首度攜子同台 山谷音樂季感動千人 07:282019/04/09 生活 力抗豐田雙神車 促銷戰開打 04:102019/04/09 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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