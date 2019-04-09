第30屆台灣燈會首度在屏東大鵬灣舉辦，為讓民眾再次細細體驗大鵬灣的美景，交通部航港局與觀光局聯手，舉辦「2019大鵬灣遊艇帆船系列活動」，自本周六起至28日間的周末期間，可免費搭乘重型帆船、遊湖船，除可賞夕陽，還可觀賞全台首座可開啟式橋梁「鵬灣跨海大橋」開橋。另外還推出推出帆船獨木舟雙重體驗、大鵬灣潟湖遊程等套裝行程。

航港局表示，我國擁有豐富的海洋資源及多樣性的濱海美景，遊艇業在1980年代寫下「遊艇王國」美名，現在更是全球第五大遊艇製造國，國造遊艇在國際間備受肯定。但多數民眾對遊艇活動仍不熟悉，遊艇活動尚處起步階段。

為使海洋休閒活動成為國人日常休閒活動選項之一，交通部航港局與觀光局自103年起每年共同舉辦遊艇推廣活動，帶動國內遊艇休閒活動風氣。今年特別選在在大鵬灣辦理的系列活動，精彩可期。

航港局表示，「2019大鵬灣遊艇帆船系列活動」將在4月13日至28日連續三周的周末六日於大鵬灣國家風景區舉辦，民眾可至大鵬灣搭乘免費重型帆船、遊湖船，一起賞夕陽看開橋。

活動期間航港局也推出東方逍遙遊專案（住宿加體驗）、帆船獨木舟雙重體驗及大鵬灣潟湖遊程等套裝行程，若錯過燈會的民眾，可把握春暖花開的季節，到大鵬灣一睹美景、感受魅力。

航港局副局長劉志鴻表示，已整合既有遊艇進出港（含入出境）申請系統，新增遊艇泊位線上資訊查詢及申請服務，並完成「遊艇申辦服務平臺」之建置，自4月起正式上線，遊艇玩家可透過單一平臺查詢我國近30個泊區基本資訊，也可進行線上申請。

(中時 )