為號召更多台灣客赴港旅遊，港旅局力推「任性之旅」。（圖／香港旅遊局）

為號召更多台灣客赴香港旅遊度假，香港旅遊發展局決定搶在暑假旅遊旺季到來前，攜手雄獅、可樂、東南、易遊網及吉帝等國內5家大型旅行社，自4月15日至22日舉辦為期8天的線上旅展，首波主打3天2夜只要8888元即可享有包括下榻香港全新開幕頂級美利酒店的住宿體驗，且9月以前都有優惠，為市場投下震撼彈。

「比一張演唱會搖滾區門票還便宜！」、「不用等廉價航空促銷」，香港旅遊發展局台灣處長徐維妮表示，台灣客赴香港旅遊度假具有幾個特性：零規劃時間、零請假成本、零伴手禮費用、1分鐘辦好港簽、10分鐘訂完機票、80分鐘飛行時間、6,000元買到香港來回機票等，此7大特性讓台灣客可以「任性旅遊、想去就去」香港。

為號召台灣客「超任性出遊」，香港旅遊局在4月15至22日結合雄獅、可樂、東南、易遊網及吉帝等5家大型旅行社推出今年首檔線上旅展，首波超任性主打3天2夜8,888元即可享有豪華酒店的住宿體驗，有3家酒店可以選擇：

1.美利酒店（三人一室）：坐落於中環山頂纜車總站及香港公園旁，是中環全新的頂級酒店，2018年甫開幕就獲選為亞太地區最佳新酒店。建築已有近50年歷史，前身為舊政府辦公大樓，採用大大小小的拱門和幾何線條設計十分具時代感，是時尚雅痞一族的最佳選擇。酒店三人一室一人原價14,000元，線上旅展只要8,888元起，相當於64折，8,888元售價並限週末入住，完全符合上班族不用請假的超低任性成本期待。

2.港島海逸君綽酒店（二人一室）：海逸君綽酒店最令人期待的就是無邊際室外泳池，最適合姐妹淘一起放空。距離炮台山地鐵只要2分鐘，交通十分便利，而？高41層，共有828間可以飽覽維港海景的客房。線上旅展專案享免費升等豪華海景客房，可以在貴賓樓層享用每日早餐、輕食茶點及紅白酒、雞尾酒等飲品，並可延遲退房至15：00。

3. 帝樂文娜公館（二人一室）：香港經典藝術設計精品酒店，建築外觀洋溢濃厚古典的舊式歐洲住宅，座落於尖沙咀黃金地段。酒店獨特的裝潢以抽象藝術、超現實主義為設計重心，彷彿置身天馬行空的藝術世界。線上旅展專案可享升等至豪華房，並贈送每日早餐及酒店Dada Bar免費迎賓飲料。

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