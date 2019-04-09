台中市去年本土登革熱疫情嚴重，市府全力動員加強監測疫情及環境消毒，今年提早因應提出防治策略。市長盧秀燕9日強調，落實「預防工作」才是防疫態度，民眾「自覺性」非常重要，要求局處做好宣導，讓防治作為內化為生活作息。

天氣逐漸炎熱，市府防治登革熱，今年提出阻絕境外、社區防疫、醫療整合、防疫教育等四大重點策略，包括持續進行戶外公共環境病媒蚊密度調查等工作。

衛生局長曾梓展、環保局長吳志超9日於市政會議進行「台中市登革熱防治」專案報告，對2018年登革熱疫情檢討、2019年登革熱疫情分析、2019年登革熱防治策略規畫及作為等進行說明。

「沒有孳生源就沒有病媒蚊，沒有病媒蚊就沒有登革熱！」盧秀燕強調，落實「預防工作」才是真正的防疫態度，政府人力物力有限，民眾「自覺性」非常重要，她要求相關局處思考設計符合民眾、地區的防治圖卡加強宣導，一點一滴深化於民眾生活當中，達到真正防治效果。

曾梓展指出，阻絕境外部分，針對國際機場入境旅客篩檢，運用傳染病通報系統，鼓勵民眾主動通報、醫事人員早期診斷，並鼓勵基層院所加入NS1快篩合約院所，去年184家加入。

社區防疫部分，市府持續執行戶外公共環境病媒蚊密度調查，今年至3月27日調查32萬320里次，每月至少針對各區10％「村里數」進行病媒蚊密度調查，如發現高風險點，函請區公所和環保局完成孳生源清除和環境消毒，4月宣導期，5月公告登革熱防疫措施，違規者將依法裁處。

醫療整合部分，衛生局提供合約院所公費NS1快篩試劑等措施；防疫教育則針對醫事人員、孳清人員等進行多元管道教育訓練。

環保局指出，每月第一個星期六為環境清潔日，動員里長、環保志工及清潔隊，共同進行轄內環境病媒蚊孳生源巡查、清除及複查工作，並發放宣導單張宣導里民做好居家環境自主管理，掌握「巡、倒、清、刷」四大要領。

吳志超說，若發現通報個案，為加強登革熱防疫，環保局配合衛生單位執行戶內外50公尺噴藥工作，並於接獲通報後48小時內完成化學噴藥防治作業，2周內完成4次孳生源巡檢及清理工作，而為提升登革熱防治孳清能力，市府已受訓計65位孳清導師及病媒防治施藥合格人員計252人。

(中時 )