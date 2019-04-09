環團呼籲民眾參與廢核再生公投第二階段連署 13:152019/04/09 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣環境保護聯盟、台灣教授協會等團體9日在立法院大門口舉行「給孩子一個沒有核災的未來---廢核再生公投第二階段連署起跑」記者會，公投領銜人、環保聯盟前會長高成炎（右三）與環保聯盟創會會長施信民（右二）等人一起高呼「廢核再生，永續台灣」、「為了孩子，不要核子」等口號，呼籲民眾踴躍參與公投連署，給孩子一個沒有核災的未來。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣環境保護聯盟、台灣教授協會等團體9日在立法院大門口舉行「給孩子一個沒有核災的未來---廢核再生公投第二階段連署起跑」記者會，公投領銜人、環保聯盟前會長高成炎（左三）與環保聯盟創會會長施信民等人一起呼籲民眾踴躍參與公投連署，給孩子一個沒有核災的未來。（劉宗龍攝） 台灣環境保護聯盟、台灣教授協會等團體9日在立法院大門口舉行「給孩子一個沒有核災的未來---廢核再生公投第二階段連署起跑」記者會，公投領銜人、環保聯盟前會長高成炎（右三）與環保聯盟創會會長施信民（右二）等人一起高呼「廢核再生，永續台灣」、「為了孩子，不要核子」等口號，呼籲民眾踴躍參與公投連署，給孩子一個沒有核災的未來。（劉宗龍攝） 台灣環境保護聯盟、台灣教授協會等團體9日在立法院大門口舉行「給孩子一個沒有核災的未來---廢核再生公投第二階段連署起跑」記者會，公投領銜人、環保聯盟前會長高成炎與環保聯盟創會會長施信民等人一起高呼「廢核再生，永續台灣」、「為了孩子，不要核子」等口號，呼籲民眾踴躍參與公投連署，給孩子一個沒有核災的未來。 (中時 ) #公投 #連署 #聯盟 也許您會感興趣 推薦閱讀 批公投 柯再嗆：說反核食弱智「差不多」 11:222019/04/05 生活 《全台最速報》不只批反核食公投 柯P：公投議題都有問題 11:512019/04/05 生活 黃慶林領銜連署蔡賴配 郭正典：不代表扁聯會立場 16:172019/04/05 生活 柯批去年公投題目 跟弱智差不多 04:102019/04/06 生活 市長當得弱智 04:102019/04/06 生活 MLB》紅襪傷兵 林子偉被叫上大聯盟 04:032019/04/07 生活 台灣獨立公投會比英國脫歐更慘 04:102019/04/08 生活 NBA》利拉德假摔騙犯規遭聯盟警告 10:122019/04/09 生活 NBA》利拉德怒嗆聯盟的「假摔」警告 11:002019/04/09 生活 藍連署速徵召韓 美國行前會蘇起 12:592019/04/09 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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