台灣環境保護聯盟、台灣教授協會等團體9日在立法院大門口舉行「給孩子一個沒有核災的未來---廢核再生公投第二階段連署起跑」記者會，公投領銜人、環保聯盟前會長高成炎（左三）與環保聯盟創會會長施信民等人一起呼籲民眾踴躍參與公投連署，給孩子一個沒有核災的未來。（劉宗龍攝）

台灣環境保護聯盟、台灣教授協會等團體9日在立法院大門口舉行「給孩子一個沒有核災的未來---廢核再生公投第二階段連署起跑」記者會，公投領銜人、環保聯盟前會長高成炎（右三）與環保聯盟創會會長施信民（右二）等人一起高呼「廢核再生，永續台灣」、「為了孩子，不要核子」等口號，呼籲民眾踴躍參與公投連署，給孩子一個沒有核災的未來。（劉宗龍攝）

台灣環境保護聯盟、台灣教授協會等團體9日在立法院大門口舉行「給孩子一個沒有核災的未來---廢核再生公投第二階段連署起跑」記者會，公投領銜人、環保聯盟前會長高成炎與環保聯盟創會會長施信民等人一起高呼「廢核再生，永續台灣」、「為了孩子，不要核子」等口號，呼籲民眾踴躍參與公投連署，給孩子一個沒有核災的未來。

(中時 )