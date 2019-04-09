三鶯橋頭橫擺警車嚴密布陣，三峽警方逮獲3嫌起出大批槍彈

三峽警方9日凌晨3時許獲報前往鶯歌陶博館附近處理妨害安寧案件，發現有部可疑車輛遂要求停車受檢，未料駕駛卻加速左轉後文化路後往三峽方向逃逸，員警立刻通報線上警力支援，線上警網也立即把警車橫擺在三峽端的三鶯橋頭，及時攔下蔡姓等3名犯嫌，並起出改造烏茲衝鋒槍、手槍各一把及子彈共69發，訊後依違反槍砲等罪嫌送辦。

三峽警分局今日凌晨3時10分獲報有妨害安寧案件，鶯歌分駐所副所長胡文忠、警員王士豪出動前去處理時，在陶博館前的館前路發現有一部白色自小客車行跡可疑，便主動要求停車受檢。

未料這部白色汽車不理會員警指示，反而加速左轉文化路往三峽方向逃逸，員警立即經通報線上警力協助攔截圍捕。三峽所長曾琮庭獲報後，也立刻率警員吳崇豪、蕭海峰、徐培軒、陳泓崑、柯俊廷等線上巡邏網同仁趕往支援，並將警車橫擺在三鶯橋頭預防歹徒竄逃。

這部白色汽車加速開到三峽端的三鶯橋頭，發現前方去路已被警車團團圍住，還有大批員警荷槍實彈喝令車上人員下車；在後追趕的鶯歌所副所長胡文忠、二橋所長鄧博元也率警員劉恒碩、劉奕謙共10名警力從後包夾，車上3名人員眼見插翅難逃，只得乖乖下車就逮。

員警逮獲蔡姓、辜姓及因詐欺遭到通緝的鄭姓男子共3嫌，又在車上起出一把改造手槍1把及90子彈27發、1把改造烏茲衝鋒槍及烏茲子彈42發，訊後依槍砲罪嫌移送新北地檢署偵辦。

(中時 )