民進黨主席卓榮泰昨促成蔡英文、賴清德會談，在協調過程中，為了促成初選時程照常進行，一度對初選民調制度拋出賴讓蔡「3趴」說法。對此，名謝寒冰表示，我看最羞辱蔡英文的人就是卓榮泰吧。
謝寒冰針對媒體報導蔡賴會上卓榮泰的這項提議一事，在臉書發文說，「假設卓榮泰真的做了這樣的提議，我看最羞辱蔡英文的人就是他（卓）吧」。
網友說，「民調讓分，我笑翻了」、「這樣也可以？」、「真以為是賭盤」。
(中時電子報)
民進黨主席卓榮泰昨促成蔡英文、賴清德會談，在協調過程中，為了促成初選時程照常進行，一度對初選民調制度拋出賴讓蔡「3趴」說法。對此，名謝寒冰表示，我看最羞辱蔡英文的人就是卓榮泰吧。
謝寒冰針對媒體報導蔡賴會上卓榮泰的這項提議一事，在臉書發文說，「假設卓榮泰真的做了這樣的提議，我看最羞辱蔡英文的人就是他（卓）吧」。
網友說，「民調讓分，我笑翻了」、「這樣也可以？」、「真以為是賭盤」。
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