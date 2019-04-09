竹科某科技公司師黃姓工程師，和已婚的彭姓女助理工程師有染，彭女丈夫羅男見妻子手機有兩人曖昧訊息，不甘戴綠帽提告，新竹地院審理認黃男犯相姦罪，共四罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑8月，得科易科罰金24萬元。

彭女向丈夫稱從2016年4月到2017年2月間，與黃男去汽車旅館發生多次性行為，指黃男在上班時一直邀約，並在工作上刁難她，且以持有她的裸照相威脅。彭女後坦承謊稱黃男有其裸照，但黃男會在下班後為她完成工作，要求發生性行為得到回報。

法官審理時，黃男失口否認有何相姦犯行，稱都是自己到汽車旅館休息，未與彭女發生性行為。彭女提出與黃男在新豐鄉某汽車旅館發生性關係的時間點，當庭哽咽哭泣說，她不想失去這段婚姻，她跟黃男並無仇怨，也沒有要求金錢賠償。

彭女明確證稱，黃男在2017年1月間某日，約她去旅館，她請假黃男也沒上班，2月間連續2天，黃男約她去外縣市玩，她怕被認識的人碰到，黃男改在旅館，她向丈夫騙稱要上班，會記得這些日期是因生理期來，黃男用APP紀錄她的生理期，每次她月經來，都會主動來找她，說就可以射在裡面。

法官從彭女在蝦皮購物網站訂購情趣用品，是黃男取貨，黃男出勤記錄表和在旅館投宿及休息等證據，認彭女沒有必要做虛偽陳述，導致遭偽證追訴處罰，自身家庭和婚姻關係破裂等風險，所述應認與事實相符。

法官核黃男犯相姦罪，共四罪，但犯後始終否認犯行，曾嘗試與告訴人和解，但雙方因金額無共識未能達成和解，審酌黃男素行良好，喻知上述之刑，以茲懲戒。

(中時 )