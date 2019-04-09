張書豪劇中見了心中女神柯佳嬿狂NG。（歐銻銻娛樂提供）

柯佳嬿劇中造型多變。（歐銻銻娛樂提供）

柯佳嬿劇中造型多變。（歐銻銻娛樂提供）

張書豪劇中見了心中女神柯佳嬿狂NG。（歐銻銻娛樂提供）

歐銻銻娛樂出品第四部自製劇《如果愛，重來》4月24日起將於愛奇藝台灣站、台視及東森綜合台聯合播出，該劇闡述平行時空的故事，由林子平導演，集結金獎卡司柯佳嬿、張書豪、吳岳擎、陳妤聯合主演。柯佳嬿劇中詮釋從大學時期到婚後，劇中造型多變，她日前笑自己演起高中生也無違和感，

柯佳嬿此次在《如果愛，重來》中演出大學生角色，最近還在社群網站曝光自己爆炸頭造型，她表示：「一直都很樂意為角色嘗試不同的髮型跟造型。我覺得演員的頭髮不算是自己的，只要拍戲就是以角色為主，需要染，需要剪，需要燙都可以，只要適合角色個性。」而對於劇中多造型的柯佳嬿，張書豪表示：「最喜歡柯佳嬿短髮俏麗的樣子！」

在《如果愛，重來》中有一個劇中劇為大學畢制短片，亦是由柯佳嬿飾演女主角、張書豪飾演男主角，而這也是兩人初識的緣由。劇中劇設定張書豪視柯佳嬿為心中女神，對她一見鍾情，因而緊張到對戲時忘詞、走位動作遲鈍、甚至連頭都忘記要轉向鏡頭，一共NG了35次才拍攝完成。問及演戲經驗豐富的張書豪，在拍攝此場戲必須裝弱的他表示：「那場因為算是喜劇，自己又選一種很蠢的方式呈現，現場大家跟我都一直笑場，真的不斷NG，戲如人生啊。」

而柯佳嬿對於張書豪此場戲形容：「雖然要瘋狂NG，但其實我們真正演起來是很順利的。為了呈現效果，有幾次我們笑場導演都保留不喊卡，看我們能憋多久，也讓我們自由互動，有點像表演課即興創作的感覺，很有趣。」問起演技派的二人，過去是否曾像這場戲，與哪位演員對戲而觸動緊張情緒，張書豪表示：「拍《百日告別》時，跟林嘉欣前輩演對手戲。尤其是有親密的床戲，讓我緊張到不知道該怎麼演。」柯佳嬿表示：「目前還沒有，但我幻想跟孔劉對戲就超緊張，希望現實生活中有機會實現願望。」

《如果愛，重來》將於4／24 (三)晚間十點愛奇藝台灣站全網獨播，VIP搶先看4集，台視每週三、四 22 ： 00東森綜合台每週六 20 ： 00同步播出。

(中時 )