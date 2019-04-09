柯文哲參拜西螺福興宮太平媽祖時顯得疲憊。（周麗蘭攝）

台北市長柯文哲隨大甲媽遶境9日凌晨抵達西螺，中午12點受訪時，媒體詢問他對蔡英文直播事件的看法，他說慶幸自己不是民進黨員，不必去煩惱這些，當有人挑戰的時候，是需要有一個規則去解決這些事情。

柯文哲原定徒步魚9日早晨5點半抵達，因身體不適改騎自行車，凌晨3點半就到西螺福興宮，睡到11點多起床，12點向太平媽祖上香及接受採訪。

柯文哲將從西螺改騎單車到新港，媒體詢問他身體狀況如何，他表示全身痠痛，還站在這裡，還好啦，剩下幾個小時要走到新港，身體在這種狀況下太困難，沒有走完也要騎完，「心存善念，盡力而為，還是在一個程度內做，盡量啦、盡量啦」。

媒體問他臉書上寫「走得快要一個人，走得久要一群人」是否有甚麼政治的體悟？柯文哲說，一個人可以跑比較快，但是跑到一半發現後面沒有人就完蛋了，這次一路走，有人提供酸痛貼布，有朋友還是比較容易走得遠。

他說，政治本來就是眾人之事，團隊大的時候失去機動性，倒過來講一個人的時候失去力量，兩難之間要求一個平衡。

媒體再詢問他關於蔡總統上午在總統府直播之事，柯文哲僅簡單表示，他很慶幸自己不是民進黨，不需要煩惱這些，老實講當有人挑戰的時候需要有一個規則去解決這些事情，「我知道這是兩難，我也不知道他們現在怎麼辦」。

柯文哲回答媒體詢問「會不會支持現任者優先」的說法時表示，一般來講現任至少有5％的優勢，在規則一樣時，現任者還是有優勢，現任要輸掉的機會比較低，除非差很多。

(中時 )