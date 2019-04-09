韓讀高中將免費 分階段2021全面實施 13:332019/04/09 旺報 林永富 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南韓決定從今年第二學期開始，分階段實施高中義務教育，到2021年全面施行。 韓執政黨共同民主黨黨鞭洪永杓說，接受教育是韓憲法保障的公民基本權利，在經濟合作與發展組織35個成員國中，只有南韓還沒有實施高中義務教育。 共同民主黨、政府、總統府青瓦台三方決定，由韓中央政府和各地教育廳承擔普及高中義務教育所需經費。共同民主黨方面表示，將為國會立法工作提供支持。 (旺報 ) #義務 #義務教育 #民主黨 #教育 #高中 也許您會感興趣 推薦閱讀 總統府憲兵販毒再追14藥頭 高中生、富二代一網打盡 19:182019/04/05 國際 鐘點費僅400元 恐請嘸專業人士 04:102019/04/06 國際 北市警掃大麻 高中生竟是藥頭 04:102019/04/06 國際 永春高中 3R天文教育互動體驗佳 04:092019/04/07 國際 高中兒撞斷7顆牙 老爸光速落跑：養不起！ 13:152019/04/08 國際 啪法籍女高中生 前扶輪社長不起訴 17:472019/04/08 國際 不因此自餒 癱瘓仍錄取武陵高中資優班 18:452019/04/08 國際 5選4引爭議 全教總：「超篩」言過其實 12:242019/04/09 國際 111起「5選3」？招聯會：「5選4」是折衷 12:342019/04/09 國際 韓市府、微軟培育國際人才 共推AI雙語教育 13:282019/04/09 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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