南韓決定從今年第二學期開始，分階段實施高中義務教育，到2021年全面施行。

韓執政黨共同民主黨黨鞭洪永杓說，接受教育是韓憲法保障的公民基本權利，在經濟合作與發展組織35個成員國中，只有南韓還沒有實施高中義務教育。

共同民主黨、政府、總統府青瓦台三方決定，由韓中央政府和各地教育廳承擔普及高中義務教育所需經費。共同民主黨方面表示，將為國會立法工作提供支持。

(旺報 )