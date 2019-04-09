逾8億土地建照遭撤銷 建商不滿棒襲市議員金中玉

52歲史姓男子（中）持球棒攻擊新北市議員金中玉。（葉書宏翻攝）

52歲史姓男子持球棒攻擊新北市議員金中玉。（葉書宏翻攝）

52歲史姓男子持球棒攻擊新北市議員金中玉（右）。（報系資料照）

新北市無黨籍議員金中玉8日下午5時許，在新店服務處附近遭52歲史姓男子持球棒襲擊，造成右手肘骨折、右腳瘀傷及流血，送醫無大礙，但須住院觀察。警方根據監視器鎖定作案賓士車追緝，3小時內逮捕史男等3嫌，史嫌不滿金從中作梗導致8億多土地建照遭撤銷，才動手洩憤。警訊後依傷害罪將史嫌函送地檢署偵辦。

警方調查，史嫌任職某建設公司總經理，2016年在新北市新店區建案「台北小城」附近投資逾8億元購買山坡地準備開發，豈料卻遭到附近住戶反對，住戶質疑新建案建築基地坡度超過30度不得興建，但建商卻獲新北市政府工務局核發建照。

住戶們提起訴訟，台北高等行政法院一審判決工務局未能確實審查其坡度、逕予核發建築執照，已屬違法，最後建照遭撤銷。

史嫌心生不滿認為金從中作梗，導致投入逾8億元資金血本無歸，8日下午5時許找來46歲洪姓男子、40林姓男子助陣，洪負責開車，史嫌下車後先尾隨金步行約10公尺，隨即持球棒攻擊。

史嫌教訓意味濃厚，僅攻擊金的腿部，過程中金不斷用右手抵抗，林嫌則下車助陣站在一旁觀看，犯案後3人隨即逃離現場。金中玉逃回服務處，由助理報警。警方循3小時內根據車牌循線逮捕史嫌等3人。

史嫌供稱，投資逾8億元資金，建照卻遭到撤銷，認為金是站在民眾那邊，從中作梗，當時一時氣憤才會動手攻擊。洪、林兩人因未動手，警方列為關係人，由於金堅持提告傷害，警訊後依傷害罪將史嫌函送台北地檢署偵辦。

(中時 )