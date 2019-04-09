民進黨總統初選協調進入最後階段，昨天「英德會」後，總統蔡英文在官方line提及2014年民進黨保障提名所有連任的縣市長，「讓他們沒有後顧之憂專心拚政績」，外界解讀是替蔡在初選提出「現任優先」，甚至傳出初選延到5月，賴要禮讓蔡3％說法。對此，綠委葉宜津比喻，若原本是參加200公尺賽跑，卻突然改變遊戲規則變成1000公尺，這樣不對，直言「這些人若真的對蔡英文好，就應該要努力幫蔡論述政策及各方面表現」，否則就是「愛之適足以害之」

協調小組成員、民進黨團總召柯建銘受訪時說，這段期間很多媒體聯繫他，但他絕對不轉述內部訊息，外界想問他的問題，大概都得不到答案；不過昨天蔡賴會會談中，絕對沒有提到現任優先，他只能講到這裡為止。

至於媒體報導賴清德可讓民調3％，或者初選時程延後等？柯建銘並未回應。

媒體詢問，賴是否可能讓蔡「現任優先」？或將初選延到5月？沒有表態挺蔡還賴的葉宜津說，民進黨是「民主進步黨」，民主放在最前面，所以一定要遵守民主機制，「這樣社會觀感會很不好」，強調應該照制度走；若初選延到5月，這樣也不對，不能現在進行到一半就突然改變遊戲規則，這樣不好，「我參加的是兩百公尺的賽跑，突然我跑到一半變成一千公尺，這樣不對吧？」

葉宜津直言，這些人如果真的對蔡英文好，就應該要努力幫蔡論述政策及各方面表現，否則就是「愛之適足以害之」。

綠委李俊俋說，現在外界對總統、立委初選都有很多傳言，這都沒有必要，「該怎麼做就怎麼做」，希望民進黨過去一直自豪的機制能夠維持，「我們相信機制、尊重民主」。

(中時 )