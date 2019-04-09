學測「5選4」第一年引發個人申請亂象，全教總特地開記者會重申「減少考科、適性發展」的重要性。其實，反對「5選4」的教育團體也都贊同全教總的理念，但是問題是出在技術面和大學端錄取制度，以及更嚴重的台灣高教沉痾，因此使得反對者就是無法被說服。

以技術面來說，贊成「5選4」者認為學測只是學力測驗，重點在第二階段書面審查以及筆試、面試，到時才可以看出學生考試以外的能力和態度。

不過這裡頭問題重重。例如有些科系只有書面審查而沒有筆試、面試，使得偏鄉孩子可能會擔心自己的資歷不夠「漂亮」，是否能夠脫穎而出？另外，通過一階人數過多的系組是否有足夠人力與時間審查、面試？製作書面審查資料、參與面試的額外花費也是長久以來的問題。

這都還沒提到第一階段的學測本身問題。拜教改之賜，國高中教材和考題都愈變愈簡單，非選擇題愈來愈少，過去英文必考的中翻英、數學必考的作圖和證明題，現在都只是點綴；相反的，學科專業愈來愈被稀釋，而被所謂的「跨科」、「素養」、「生活化」所取代。試問：如果教材簡單而使得學生能力降低，加上考題失去鑑別度，以至於高分人數增加、通過一階的人數大增，這叫做學生能力的通貨膨脹，有甚麼值得沾沾自喜的？

目前台灣教育最大問題是大學太多、資源太少，政策沒有方向又過度意識形態化，使得好學校也被齊頭式平等，好學生紛紛出走；加上少子化浪潮，其實不用教育部和招聯會改制，有些學校早就在減少採計科目。如今「5選4」治標不治本，不但無法解決前段班大學招不到好學生、後段班大學招不到學生的問題，今年還令人意外地懲罰了高分群。

(旺報 )