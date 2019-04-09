一項調查顯示，由於擔心「無協議脫歐」可能導致商品短缺，英國民眾最近大量囤貨以備不時之需，其中購買最多的商品是紅酒、廁紙和義大利麵。

美國石英財經網站分析英國育兒論壇「媽媽網」3000多條帖子得出上述結論。除紅酒、廁紙和義大利麵外，保質期較長的牛奶、咖啡、藥品、麵粉、罐裝番茄、豆類和茶也是英國民眾囤積較多的商品。

還有發帖人說，自己囤了各種香料和調味品，以免食物短缺期間飲食過於單調。英國作者安德魯．羅森為此出版書籍《為脫歐做準備：如何在食物短缺中生存》。他說，除常用食品外，自己還囤積了巧克力、餅乾和紅酒等，因為困難時期更需要零食、酒精等「提振士氣」。

英國《泰晤士報》8日報導說，英國三分之一食物經一套複雜體系從歐盟成員國進口。萬一出現無協議脫歐局面，這套體系將無法運轉，導致英國商品短缺。英國政府和議會就脫歐協議爭執不下，加劇民眾擔憂，民眾因此開始囤貨。英國政府和零售商則表示，無需恐慌購物。

英國原定3月29日正式脫歐，但由於政府和議會難以就脫歐協議達成一致，已要求歐盟將脫歐最後期限推遲至6月30日。

(旺報 )