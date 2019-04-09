「關稅人」川普又回來了！為了報復歐盟對空中巴士補貼，川普政府準備對歐盟產品祭出關稅牌；然而在中美貿易戰暫時休兵之際，美歐之間是否引起以牙還牙的貿易戰，仍有待觀察。

據路透社報導，美國貿易代表署（USTR）8日提出一份初步的歐洲聯盟產品清單，其中項目包括大型商用飛機和零件、乳製品、葡萄酒、滑雪衣和特定摩托車等。USTR表示，這是為了回應歐盟對空巴的補貼，這些補貼估計對每年貿易造成110億美元的傷害。

川普政府表示，將從8日起根據1974年貿易法（Trade Act of 1974）的301條款展開程序，以確認可能實施額外關稅的歐盟產品，直到歐盟取消這些補貼為止。而USTR表示，最終提升關稅的歐盟商品清單將於世界貿易組織爭端仲裁機構評估美方提出的初步清單後，於夏季左右提出正式清單。

事實上早在十多年前，美歐之間早已對自家航空大廠波音與空巴的補貼議題，在世界貿易組織（WTO）大打法律戰，彼此指責非法補貼。但為了取得航空市場上的商業優勢，波音與空巴都曾分別接受過母國數十億的補貼。

然而，世界貿易組織上月28日證實，華府未能完全遵守2012年一項停止補貼波音的命令，這項裁決代表空巴和歐盟的部份勝利。不過，美歐雙方都稱這項判決為「勝利」，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）更發表聲明表示，「這份報告證實 WTO 在這類議題的其他報告結論，即美國提供的補貼，遠遠比不上歐盟對空中巴士提供的大規模補貼」。

(中時電子報)