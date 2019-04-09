臺南市政府修繕原新營代表會空間，107年4月起在新營區設置「南瀛親子館」，免費提供0-6歲幼兒及其家屬專屬親子活動空間，近日社會局盤點教玩具、繪本，發現開館至今遭毀損及帶走玩具逾上百件，社會局心痛呼籲入館民眾一定要愛惜公物，切勿蓄意帶走或破壞玩具、繪本等公物。

南瀛親子館開館1年來入館人數已逾8萬人，且持續增加中，4層樓建物約330坪，內部空間設計新穎，提供多項教玩具、繪本深獲民眾喜愛，近期發現有多位家長帶小朋友來館使用後不願配合收拾玩具，工作人員善意提醒，竟遭回「收玩具是你們的事」，家長離譜的行為也為小朋友做了不良的示範。

此外，親子館開館1年來陸續添購近500件教玩具，每天都發現玩具缺損的情形，工作人員雖盡力修復，被毀損及遭帶走玩具已超過百件，經工作人員加強宣導並張貼海報提醒，仍不見改善。

社會局婦女及兒童少年褔利科郭元媛科長說，親子館內的教玩具都是公物，請民眾千萬不要將玩具帶回家，以免觸法。目前社會局持續觀察運作情形，如果玩具損失情形未改善，後續將考慮調整現場玩具的使用方式，一律採預約或證件借用，屆時可能帶來許多不便。

郭元媛表示，親子館場地及經費爭取不易，唯有大家一同遵守入館規定及愛護親子館的各項設施，才能讓親子館營運更長久。

(中時 )