法學專家邵子平因辦理中國身分證，遭內政部移民署註銷戶籍，感嘆健保和退休金都不能領取，但官員表示，退休金是隨同國籍而非戶籍，若邵子平每年在陸居留未逾183天，仍可領取退休金。

對於邵子平指政府違憲，行政院長蘇貞昌今天受訪時反嗆，邵子平既然要放棄台灣，選擇當中國人民共和國的國民，還要享受台灣的健保福利跟領台灣的退休金，「門都沒有」。但官員認為，蘇揆可能不知情，邵子平的退休金與戶籍被註銷並無直接相關。

對於邵子平的處分，內政部是根據現行的兩岸人民關係條例第 9 之1 條規定，也就是台灣地區人民不得在中國地區設有戶籍或領用中國地區護照。違者喪失台灣地區人民身分及其在台灣地區選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職及其他以在台灣地區設有戶籍所衍生相關權利，並由戶政機關註銷其台灣地區的戶籍登記；不過，因台灣地區人民身分所負的責任及義務，不因而喪失或免除。

官員今天引用銓敘部的說明指出，赴陸長期居住，指赴陸居、停留，1年內合計超過183天，且在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照者，依「支領月退休給與之公務人員赴大陸地區長期居住改領停領及恢復 退休給與處理辦法」第5條規定，應停止其領受月退休金權利；但赴陸未達長期居住標準者，得繼續發給月退休金。

此外，官員也說，赴陸長期居住，但未在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照者，依同辦法第3條第4項規定，暫停其領受月退休給與權利，待回台時，得依規定申請回復請領權利，可補發暫停期間的月退休金，公務人員的權益未必受到影響；至於公務人員赴陸是否達長期居留標準，將由移民署、戶政單位及銓敘部進行三方事實稽核。

(中時 )