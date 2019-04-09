保外就醫的前總統陳水扁4月6日在臉書貼出一張和三位女性得開心合照，圖中阿扁一隻手穩穩握住手機，三位女生則用手「比心」。宅神朱學恒在臉書轉發照片，並說「我在此宣布，第一屆受刑人激怒單身狗大賽開始!」

前總統陳水扁在臉書貼出和三位女性的合照，笑的十分開心。宅神朱學恒在臉書轉發照片，並說「我在此宣布，第一屆受刑人激怒單身狗大賽開始!」目的希望對歐盟證實台灣才是全宇宙最重視受刑人福利的國家，連未犯罪的無辜民眾都望塵莫及。

朱學恒還留言酸「等等，說好的手抖呢？他X的拍照比我還要穩」。其他人留言「我真的覺得台灣病了 跟這種人合照還臉上充滿喜悅」、「史上最爽的國際認證貪污犯 。台灣之恥」、「光這點我就看不起台灣全部政黨及司法制度」、「氣色都比我這個20幾歲人好 到底政府在幹嘛 只要有關係就沒事嗎」、「這轉型正義轉的真不錯」、「可見醫療團隊的醫生 要先檢查腦科」、「確實台灣是犯罪好地方~~~」、「 愛心沒有殘影，手不抖了！可以回去關了～」。

(中時電子報)