南部戰區副參謀長陳道祥 任駐港部隊司令 13:252019/04/09 旺報 林永富 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新任駐港部隊司令員 陳道祥。(圖/新華社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 解放軍駐香港部隊8日發布駐香港部隊新任司令員任職消息，南部戰區司令員袁譽柏海軍中將到駐香港部隊宣布人事命令，南部戰區副參謀長陳道祥少將調任駐香港部隊司令員。 陳道祥，1962年出生，安徽宣城人，歷任戰士、排長、參謀、股長、副處長、處長、副部長、師長、集團軍參謀長、原廣州軍區副參謀長、南部戰區副參謀長。 (旺報 ) #駐港部隊 #香港 #解放軍 #戰區 #陳道祥 也許您會感興趣 推薦閱讀 數字旗下香港591 扮小金雞 01:122019/04/05 兩岸 蔡首登F-16V戰機 強打軍事牌 01:132019/04/05 兩岸 共機越線設國家級警報？律師躺槍 13:372019/04/05 兩岸 完成關鍵試驗 傳陸003艦預警機將首飛 16:272019/04/05 兩岸 陸駐港艦艇 南海實彈攻敵演訓 04:102019/04/08 兩岸 青島海上閱兵 遼寧艦可望檢閱新航母與055艦 15:102019/04/08 兩岸 港與粵澳灣區並肩 經濟展翅飛 04:102019/04/09 兩岸 香港機場借力大灣區 帶來大商機 04:102019/04/09 兩岸 大灣區 有助香港宅產業發展 04:102019/04/09 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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