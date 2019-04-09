解放軍駐香港部隊8日發布駐香港部隊新任司令員任職消息，南部戰區司令員袁譽柏海軍中將到駐香港部隊宣布人事命令，南部戰區副參謀長陳道祥少將調任駐香港部隊司令員。

陳道祥，1962年出生，安徽宣城人，歷任戰士、排長、參謀、股長、副處長、處長、副部長、師長、集團軍參謀長、原廣州軍區副參謀長、南部戰區副參謀長。

(旺報 )

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