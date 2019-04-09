新竹市1名43歲男子，與妻子離婚後獨自照顧2名身障兒子，為滿足個人私慾，不時以手摸兒子胸部、臀部及「抓放抓放」生殖器，小孩在資源班上課時無意間透露，檢方偵查終結，依強制猥褻罪嫌起訴這名父親。

這名單身父親平常與12歲和10歲身障兒子睡在一床，從2017年8月到2018年11月，在住處不時對2個兒子摸胸、臀，甚至「抓放抓放」兒子下體，或隔著衣物摸下體多次，把無知的兒子當性玩具。

2個兒子在特教班上課，與老師談心時不經意透露被父親摸下體，校方通報警方送辦，這名父親在檢方偵查時否認犯行，稱兒子可能會尿床，會摸摸他們褲子，是平常接觸關懷兒子的動作，沒有強制猥褻。

老師指這名父親關心兒子的學習狀況，但小孩不希望他做這些事，這是兩件完全不相關的事，而2名身障孩子證詞相當具體，且前後一致，送醫診斷有「無法排除創傷症候群」現象。檢方採信證詞，依強制猥褻罪嫌起訴這名父親。

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(中時 )