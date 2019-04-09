近年來線上遊戲風靡全球，衍生消費爭議也居高不下，行政院消保處統計2018年度政府受理消費者申訴及申請調解案件共5萬8962件，其中「線上遊戲類」案件4239件，已連續2年高居第1名。消保處表示，有消費者申訴線上虛擬扭蛋中獎機率資訊不透明，主管機關可令業者限期改善，否則最高開罰50萬元，並可按次處罰。

消保處指出，去年度申訴案件共5萬8962件，較2017年度增加4707件，排名前5名分別為「線上遊戲類」、「服飾、皮件及鞋類」、「電信類」、「通訊及周邊產品類」及「電器及周邊商品類」，其中線上遊戲類連2年高居第一名，「服飾、皮件及鞋類」、「電信類」、「通訊及周邊產品類」亦連續3年名列前5名。

消保處表示，線上遊戲類常見消費爭議為玩家無故遭停權或刪除帳號，以及網路連線品質不佳等，去年便有玩家申訴玩虛擬扭蛋（抽獎券），但遊戲連線品質不佳，斷線次數太頻繁，且中獎機制不透明，未公布抽獎物品機率。

消保處參議王淑慧表示，「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」，有關遊戲管理規則，業者若有剝奪、限制玩家權利的條款無效，故玩家無故遭停權、刪除帳號，可向業者提出申訴調解；若遭無故停權、刪帳號肇因於其他玩家使用外掛程式攻擊，業者則可終止與使用外掛玩家的契約。

但若發生網路連線品質不佳的問題，因可能肇因於玩家跟電信公司購買頻寬不足等因素，則仍須以個案協商處理。

王淑慧指出，「事項」已於2019年1月8日修訂生效，對於付費購買之機會中獎商品或活動，業者應充分揭露活動內容、中獎機率、獎項及稀有商品數量等資訊，並加註警語，確實告知消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品，以避免消費糾紛。

故玩家購買虛擬扭蛋，若扭蛋獎品、中獎機率等資訊未充份揭露，依《消保法》56條之1，主管機關可要求業者限期改善，未改善可處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，之後可再一次限期改善，若屆期未改正，則處5萬元以上、50萬元以下罰鍰，並可按次處罰。

(中時 )