金鶯猛將戴維斯(Chris Davis)締造了大聯盟歷史，9日金鶯12-4痛宰運動家，全隊狂掃15安，戴維斯卻沒分到半支，5打數掛零，以跨季49打數無安打刷新紀錄！戴維斯上一次安打是在去年9月14日，超過半年沒在大聯盟嘗到安打滋味。

做為美聯兩度全壘打王(2013、2015)，戴維斯上季打擊率0.168、長打率0.296慘不忍睹。他經常被三振，即使打個正著也都落進對方外野手的手套。今日金鶯大勝，個個有功勞，唯有戴維斯獨憔悴。

總教練海德(Brandon Hyde)亦於心不忍：「我們真的很希望他打出去，他看來有進展了，他在一壘的守備仍然有幫上忙。」要破這個紀錄並不容易，一般人打這麼爛早就被教練換下去了。畢竟戴維斯是年薪2300萬美元的球星，總教練仍舊讓他先發，他的連續49次槓龜紀錄(今年29次)也會延續下去，甚至變成賭注。

如果把投手也算進來，目前紀錄保持人仍是戴維斯的老隊友陳偉殷，他在大聯盟連續50打數沒安打。不過陳偉殷身為投手不算是太丟臉的事，戴維斯可能很快就可追平。

(中時電子報)