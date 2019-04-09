與台北市長柯文哲曾是台大同事的心臟科醫師林義鈜9日表示，不參加國民黨第四選區（西屯、南屯區）立委初選，若不在不分區安全名單內，直接參選，沒有其他選擇，對此，國民黨台中市黨部主委顏文正表示，立委不分區名單權限在中央黨部，地方無法決定，尊重林義紘的立場，盼參選人以團結為重，打贏立委這場選戰。

林義紘今日發表聲明表示，下屆立法委員選舉，國民黨台中市黨部已經派人送來初選公報，希望他登記參與，但他已經表明不參加初選，若不在不分區安全名單內，直接參選，沒有其他選擇。

國民黨在第四選區，目前有現任市議員黃馨慧已完成市黨部領表，市議員楊正中兒子楊大鋐，也有領表登記的計畫，心臟外科醫師林義鈜是台北市長柯文哲同仁，公開表態參選。

但林義鈜表示，他不參與初選，國民黨應將他列在不分區安全名單內，因為台中市立委至今無醫界代表，而且國民黨現任議員安於現狀，將議員工作做好做滿才對，他認為如果黃馨慧與楊大鋐都參選，將出現「黨內互打」，對國民黨不是好現象，很多支持者都鼓勵他出來擔任立委，競選看板將於4月25日前後掛出。

如果國民黨不把他列入安全名單，林義紘要自行參選，他說，在西屯區的患者及家屬最少有2000多名支持者，有信心可以打敗現任民進黨立委張廖萬堅。

顏文正指出，立委不分區名單權限在中央黨部，地方無法決定，尊重林義紘的立場，盼參選人以團結為重，打贏立委這場選戰。

(中時 )