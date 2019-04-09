高雄市長韓國瑜美國行將啟程，將赴哈佛、史丹佛大學以全英語演講，而他也兌現選前承諾，積極推動雙語教育，今（9）日宣布與台灣微軟共推「AI雙語種子」，透過人工智慧加值學生、老師及教學資源等3大關鍵，讓高雄人才更添競爭力，具國際化邁向全世界。

韓國瑜表示，今年高雄教育三大主軸，第一個重中之重就是雙語教育，第二重點希望教育回歸基本面，維護教育品質，第三是照顧弱勢，尤其是經濟困難者的受教權，不能被剝奪。感謝微軟願意投入資源，共推雙語教育。

韓國瑜說，高雄是港灣城市，過去發展重工業，跟台北比起來，感覺上好像輸了半截，可是高雄未來潛力無窮，希望扎根雙語教育，大概5年、10年後能開花結果。

台灣微軟總經理孫基康指出，雙方具體合作內容，包括領先全台導入AI應用於高雄雙語教育、打造500間未來智慧教室、引進微軟雲端未來學校弭平城鄉數位落差，及AI技術的產學合作。

今現場展示人工智慧技術應用在教育的場景，透過OneNote支援「沉浸式閱讀模式」，讓學生依個人化學習步調進行專注的閱讀，學習正確發音。韓國瑜親自口說示範「貨物出去，人才近來，高雄發大財」，及可立即同步翻成英文。

另外，高市新聞局與台灣大哥大基金會合作推出「數位苗圃計畫」，即起受理申請，提供2000個名額，讓弱勢學子享有免費行動上網及myBook線上外語學習資源之機會，並呼籲符合資格者踴躍提出申請。

(中時 )