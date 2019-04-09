2014年發生逾70天的佔領香港中環雨傘運動，被指是佔中發起人的「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明在事後近2年等被追究事件，立法會議員陳淑莊及邵家臻等6人，亦被指在事件開始時站台，並呼籲他人上街及支援，9人因而被控控煽惑他人作出公眾妨擾等6項控罪，他們全部否認控罪，並指參與者的行為非他們所能控制。法官陳仲衡今（9日）宣布裁決，「佔中三子」及各被告均有罪名成立，法官在判辭摘要中重申，公民抗命並不是刑事控罪的抗辯理由。法官押後至下午聽取求情，全部暫准保釋。

據香港01報導，法庭原定於今早九時半開庭，各被告進入犯人席後，法官突然宣佈要準備判辭，延後一小時才開庭，眾被告即放鬆心情聊天，戴耀廷亦面露微笑。

法官開庭後即下達長達268頁達700多段的裁決理由書，並以口頭宣讀裁決，裁定所有被告，除戴耀廷、陳健民及朱耀明三人有一項妨擾罪不成立外，其餘各項控罪各被告全部罪名成立，即九人均有罪名被裁定罪名成立。

就三子面對的串謀煽惑公眾妨擾罪，法官裁定三人在2014年9月28日宣佈啟動佔中，只是改變原計劃在中環進行的佔中運動。惟他們之間的協議，仍是透過不合法地在公眾地方造成阻礙，串謀作出公眾妨擾。

至於控罪二及三，主要依賴首七名被告在2014年9月27至28日於添美道的發言，控辯雙方曾就這罪或有限制言論自由之嫌，或涉違憲，法官稱他聽取過陳辭後，認為指控沒有超出法律所指，不會對於行使基本權利享用言論自由，及參與和平集會引發寒蟬效應，或令人禁聲。

法官同意控方不爭議示威是和平進行，故就此運用合理性的原則，在檢視造成妨礙的行為時，要考慮實際情況及程度，包括阻塞的長度及程度、時間地點，以及目的。

至於「佔中三子」戴耀庭、陳健民及朱耀明，各有一至兩項控罪不成立，法官指主要因三人在這些控罪期內並不在場，其中朱耀民在第2項妨擾罪的控罪時間中，並沒有在該場合出現，另佔中三子在第三條控罪所指的場合亦不在現場。

(中時 )