武德街路面狹窄及排水溝惡臭，長期困擾地方民眾用路安全及衛生問題。（張亦惠攝）

位於中埔鄉和興村的武德街是來往嘉義縣市的捷徑道路，長期以來有路面狹窄及排水溝惡臭等問題，困擾地方民眾，山區立委陳明文接獲鄉長李碧菁及代表羅玉梅等人陳情，9日與水利署第五河川局到場會勘，五河局表示，武德街道路環境改善工程，預計今年底前完成設計發包開工，明年四月底完工。

中埔鄉和興村後庄排水貫穿村莊，交通和惡臭問題長期困擾民眾，陳明文與河川局協調並爭取到環境美化改善工程，今日正式到場會勘，向地方居民承諾年底前完成設計發包，預計明年四月完成景觀改善，陳明文表示，完成第一階段舒緩街道車輛壅塞的危險情形後，繼續第二階段解決水溝臭味，徹底解決當地交通與惡臭問題。

中埔鄉代表羅玉梅表示，武德街是一條通往嘉義市區和白河的捷徑道路，街道狹窄車流量大經常塞車，附近居民連吃飯都伴隨水溝惡臭。居住在武德街四十幾年的鐘秀美也說，水溝長期被亂丟垃圾，甚至還有死狗死貓，衛生環境差又很臭，很開心能有這個改善計畫。

水利署第五河川局局長陳中憲表示，後庄排水從武德館到下方牌樓約100米，排水緊鄰道路，現況有水質惡臭、交通混亂及環境髒亂等問題，未來計畫延伸7.5米平台，做藝術欄杆及花台美化設計，預計今年底發包施工，工期約四個月，明年四月底完成。

(中時 )