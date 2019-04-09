美國一艘海警船今年3月底與一艘軍艦一起穿越台灣海峽引起了多方的注意，一週後，2架中共戰機殲-11罕見地飛越台灣海峽中線。美國之音引述多位美國防務專家分析，海警船的參與不僅具有重要的象徵意義，而且預示美國海警隊可能會更多地參與西太平洋事務，以應對大陸在傳統戰爭模式之外的灰色地帶挑戰地區安全。

曾經在美國國防情報局和國家安全局擔任中國和亞洲安全問題分析員的德瑞克·格羅斯曼(Derek Grossman)認為，中共戰機罕見跨越台灣海峽中線的舉動可能與美國海警船一星期前穿越台灣海峽有關，「上一次，一艘海警船跟美國軍艦一起穿越台灣海峽。我認為北京對這類行動越來越惱火。」

格羅斯曼認為，美國派海警船到台灣海峽和西太平洋巡航不僅顯示了美國與大陸海警船象徵性一比高下的意圖，而且反應了美國應對大陸灰色地帶挑戰的新思維。

格羅斯曼說：「如果我們派美國海軍資源對付中國的海警船，這會給人一種不公平的印象。那樣做會使美國看起來正將衝突升級，而事實上美國並不要提升衝突級別，而是希望在同一層次對付他們。」

華盛頓智庫哈德遜研究所海上力量研究中心主任、前美國國防部副助理部長克洛普西(Seth Cropsey)也認為，派海警船參與西太平洋的安全事務反應了華盛頓的一項新策略。

克洛普西說：「這樣做的意義在於，美國正開始在東亞地區實施副總統彭斯去年在哈德遜研究所演講時所說的整個政府的因應措施。海警隊是美國國防力量的一部分，他們的船上有足夠的裝備應對台灣海峽的威脅。」

「巴索夫」號海警船是目前美國海警隊擁有的一艘先進的國家安全巡邏船。艦上配備防空雷達、火控雷達、電子戰裝備以及傳統的火炮。

時任美國海警隊司令的保羅·楚孔夫特上將(Admiral Paul Zukunft) 曾表示，他會向川普新政府建議提升海警隊的實力，好讓海警隊在亞太地區扮演更大角色，因為相比藍色艦體的驅逐艦或巡洋艦，有著白色艦體的美國海警隊艦船似乎更能跨進狹窄的外交門檻，能為維護東海和南海的和平與穩定扮演獨特角色。3個月後，楚孔夫特上將說，海警隊已經啟動了史上最雄心勃勃的裝備現代化項目，使他們未來能在維護國家和國際安全事務上扮演更大角色。

美國海警隊今年1月說，目前部署在西太平洋海域的海警隊資源直接支持了美國的印太外交政策，也支持美國實現印太戰略和國家安全戰略中的有關國家安全目標。

(中時 )