溫昇豪在《我們與惡的距離》中飆演技，探討嚴肅的社會議題，佩戴域峰表Favre-Leuba拍攝時尚專題帥氣破表。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／ Christian Dada）

溫昇豪佩戴域峰表Bathy120 Memodepth深度記憶潛水表入鏡，該款表向來探險家不可缺少的時尚裝備，與他在戲中飾演挽救家庭瀕臨崩解的角度不謀而合。 （JOJ PHOTO攝，服裝提供／ Christian Dada）

域峰表Bathy120 Memodepth深度記憶潛水表，防水深度達200 米，可記憶儲存潛水過程中抵達的最大深度，售價26萬5000元。（Favre-Leuba提供）

域峰表Raider Sea Sky計時碼表，是活躍海陸的兩用表，不鏽鋼和橡膠表帶款，10萬8000元。（Favre-Leuba提供）

域峰表Raider Sea Sky計時碼表，是活躍海陸的兩用表，皮帶和橡膠表帶款，9萬8000元。（Favre-Leuba提供）

域峰表Raider Deep Blue腕表，防水深度達300米，7萬9000元。（Favre-Leuba提供）

域峰表Raider Bivouac 9000登山專業腕表，測高儀能顯示9000公尺的高度，23萬5000元。（Favre-Leuba提供）

公視大戲《我們與惡的距離》播映以來不僅收視長紅，而且廣受好評，溫昇豪在戲中飾演痛失愛子的父親，為了安慰深陷悲傷憤怒的妻子、挽回叛逆女兒的心，必須強忍悲傷、刻意壓抑自己的情緒，有不少深刻的內心戲。

「我還一度擔心台灣觀眾沒辦法接受這齣戲！」溫昇豪感慨地說，現在大家都在Netflex等串流平台觀賞外來的美劇、韓劇，甚至陸劇，台灣的演藝環境正面臨嚴苛的考驗，《我們與惡的距離》跳脫傳統偶像劇的模式，以社會寫實劇的方式呈現，是台灣戲劇轉型的轉捩點，幸好開播以來佳評如潮，讓他著實鬆了一口氣。

《我們與惡的距離》探討不少嚴肅的社會議題，包括死刑存廢、媒體公審、法律正義等，曾在電視台跑過國會的溫昇豪，對於當前社會的媒體亂象並不陌生，因此在戲中飾演有良知的新聞從業人員，為了理想創立網路「先驅報」，演起來得心應手，感觸也特別深。

這回溫昇豪為了宣傳新戲進棚拍攝域峰表（Favre-Leuba）時尚專題，以帥氣街頭潮牌Christian Dada勁裝搭配域峰表Bathy120 Memodepth深度記憶潛水表，帥氣破表。

來自瑞士的域峰表（Favre-Leuba）向來有「征服高山與海洋的終極利器」之美譽，是英雄探險家不可缺少的時尚裝備，與溫昇豪在戲中飾演挽救家庭瀕臨崩解的角色不謀而合，搭配一款印有「寂寞」、「悲傷」、「失落」等英文字的襯衫，更能完美呼應對照他在戲中飾演喪子之痛的父親角色。

瑞士域峰表已有逾280年的歷史，是當今現存第二悠久的瑞士製表品牌，Bathy120 Memodepth深度記憶潛水表防水深度達200米，具備顯示120米內潛水深度的中央指針，機械深度記憶儀（MemoDepth）可以儲存潛水過程中的最大深度，是潛水專家不可缺少的專業配備。

(中時 )