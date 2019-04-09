現化女性工作家庭兩頭燒，忙碌的生活沒有太多時間照顧肌膚，總希望能有一瓶保養品，能全方面的解決肌膚困擾。東森自然美為了實現現代女性對於全效、簡單、快速、有效居家保養品的渴望，經過研發中心多年的實驗研究，專為亞洲女性所量身定做「奇肌無瑕活膚精華霜」終於隆重上市。

該產品篩選上千種植物複方精華成分，決定採用260萬年前，從冰河時期存活至今的「天女木蘭花」作為主要成分，天女木蘭擁有神奇的賦活因子，能以最快的時間達到逆齡、凍齡的抗老效果。

「奇肌無瑕活膚精華霜」運用基因解碼、細胞破壁技術，萃取珍稀「天女木蘭花」中修復再生能力極強的植物幹細胞，再添加海洋膠原蛋白、珍珠精華萃取，以尖端生物科技傳導至受損老化肌膚，激活細胞再生，加速肌膚表皮細胞更新，能發揮五大抗老化效用，全方位達到抗老、澎潤、抗皺、保濕、美白，五效合一。

一.抗老：能修護肌膚衰老細胞，天女木蘭花修復衰老細胞，增強肌膚抵抗對環境的傷害，避免肌膚粗燥、脫皮等問題，從根源處舒緩肌膚基底。

二.澎潤：能修護受損細胞，天女木蘭花蘊含的天然活膚因子與獨特的天然消炎成分，可刺激肌膚活性，修復受損細胞，使肌膚細緻健康。

三.抗皺：第三具抗氧化，天女木蘭獨特神奇抗氧因子，有效減少皺紋，緊實臉部肌膚，使肌膚幼滑細嫩。

四.保濕：能補水保濕，天女木蘭蘊含補水因子、天然保濕成分，可幫助毛孔細緻通暢密集，顯著提升肌膚鎖水、儲水能力。

五.美白：第五具備去黑作用，美白功效是熊果素的300％，經實驗證明，只要11天，可有效抑制黑色素，改善皮膚黯沈、膚色不均等問題。

東森自然美全新All in one「奇肌無瑕活膚精華霜」璀璨上市，4月11日晚上8點，鎖定東森購物 47頻道，全台獨家開賣，以近五折的親民價格買到專櫃精緻品質，等同買一送一，是入門東森自然美的首選品。購買後於東森購物Facebook粉絲團活動頁面登錄，還可參加抽獎活動，最大獎為價值10,200元的Dr. 標靶水光抗皺提拉護理課程1名，（一人得獎兩人美美同行），以及奇肌無瑕活膚精萃10ml ＋奇肌無瑕全能面膜1 片20ml 共20名(價值：1,080元)。

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